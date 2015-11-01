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Дана Жунусова назначена вице-министром нацэкономики

Дана Жунусова назначена вице-министром национальной экономики Казахстана. Ранее пост вице-министра занимал Бауржан Бекешев, освобожденный от должности в связи с переходом на другую работу. Из последних мест работы Жунусова в 2012-2013 годах была менеджером департамента по управлению проектами "СК Кулагер", заместителем директора департамента по тарифообразованию "Союза "Атамекен". С октября 2013 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления НПП "Атамекен".

Вчера, 12:31 в Программы » Новости, комментариев: 2

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