Дана Жунусова назначена вице-министром нацэкономики Дана Жунусова назначена вице-министром национальной экономики Казахстана. Ранее пост вице-министра занимал Бауржан Бекешев, освобожденный от должности в связи с переходом на другую работу. Из последних мест работы Жунусова в 2012-2013 годах была менеджером департамента по управлению проектами "СК Кулагер", заместителем директора департамента по тарифообразованию "Союза "Атамекен". С октября 2013 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления НПП "Атамекен". Новости, комментариев: 2 Вчера, 12:31 в Программы

