ДЧС Алматы будет оповещать о землетрясении за секунды ДЧС Алматы будет оповещать о землетрясении за секунды до толчков. Спасатели и сейсмологи планируют использовать новейшие мировые разработки, чтобы своевременно сообщать людям о землетрясении. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин говорит, что экспериментальное оборудование, входящее в число лучших в мире, уже находится на территории города. Проводится тестирование, после чего техника начнет работать в пилотном режиме. Сроки и подробности огласят позже, пишет informburo. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:36 в Программы

