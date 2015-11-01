Нурсултан Назарбаев высказался о свадьбах в Шымкенте

Нурсултан Назарбаев призывает казахстанцев тратить деньги на покупку квартир, а не на проведение свадебных тоев. Об этом президент сказал, выступая в Ассамблеи народа. В пример он привёл рестораны Шымкента, которые вмещают в себя до пятисот человек. Вместо того, чтобы устраивать свадьбы и кормить гостей, лучше сделать подарок молодой семье и купить им жилье, - заявляет президент.



Нурсултан Назарбаев просит главу Нацбанка проще объяснять казахстанцам условия жилищной программы "7-20-25". По словам президента, простой человек, заслушав доклад Данияра Акишева, не поймет о чем он говорит. Самое главное — нужно объяснить людям, что они смогут купить жильё по доступной цене, остальное их не интересует, - сказал президент. В свою очередь руководитель Национального банка пообещал, что жилищная программа будет выполнена. И уже со второй половины этого года казахстанцы смогут обращаться в банки, чтобы взять кредит.