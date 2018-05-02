Продавать жильё в ЭКСПО-городке начнут с первого июня Продавать жильё на территории ЭКСПО-городка в Астане начнут с первого июня. Квартиры и паркинги будут выставлены на продажу на рыночных условиях. Купить их сможет любой желающий как за счет собственных средств, так и с привлечением ипотечного займа, - передает агентство Тенгриньюс. Власти Астаны обещают, что продажа недвижимости на территории выставки ЭКСПО будет прозрачной. Для этого все заявки на приобретение квартир планируется выставить на онлайн-платформу. О стоимости квадратных метров станет известно чуть позже. Новости, комментариев: 0 2-05-2018, 15:54 в Программы

