Выпускные в школах Алматы пройдут без лимузинов Руководство алматинской школы опровергает слухи о том, что с родителей учеников собирают деньги на выпускной. Ранее одна из женщин сообщила журналистам, что в учебном заведении требуют 100 тысяч тенге. Факты указанные в жалобе родительницы — не подтверждаются, - передает агентство Тенгриньюс. Выпускной вечер в школе, о которой идет речь, не проводился и проводится не будет. Также не будет никаких виньеток и поездок на лимузинах. Об этом также говорит руководство школы. Новости, комментариев: 0 2-05-2018, 15:58 в Программы

