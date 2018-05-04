В Астане из-за сильного ветра перевернулся батут с детьми. Конструкция находилась на территории торгового дома "Жаннур". В результате пострадали пятеро детей. Они госпитализированы. Ранее синоптики объявили в Астане штормовое предупреждение. Метеорологи обещали, что порывы ветра в столице достигнут 23-х метров в секунду. Добавлю, что перевернувшийся батут пролетел 20 метров. В земле остались металлические колья и оборванные веревки.

Четверо из пяти детей, пострадавших на батуте в Астане, находятся в реанимации. Об этом сообщил руководитель столичного управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров. По его словам, состояние детей тяжелое. У них закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Врачи пока боятся делать прогнозы, пострадавшие проходят обследование. Госпитализированным детям от трех до шести лет. Батут перевернулся сегодня днем из-за сильного ветра.