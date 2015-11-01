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Завтра состоится главный бой весны

Завтра утром состоится главный бой весны. Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян провели последнюю дуэль взглядов. Это случилось на официальной процедуре взвешивания, на которой казахстанец оказался немного тяжелее соперника. Разница не значительна — всего 181 грамм. В следующий раз боксеры встретятся уже на ринге. Бой Головкин - Мартиросян станет главным событием вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), который пройдет утром 6 мая по времени Астаны. В андеркарте этого поединка выступит казахстанец Руслан Мадиев, чьим соперником будет мексиканец Хесус Перес, пишут Vesti.kz

Вчера, 13:19 в Программы » Новости, комментариев: 1

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