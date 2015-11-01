Дети в тяжелом состоянии после ЧП на батуте в Астане 4 детей находятся в тяжелом состоянии после ЧП на батуте в Астане. Они содержатся в реанимационном отделении и интенсивной терапии. Всего в госпиталь были доставлены пятеро детей, самому старшему из них 7 лет. Напомню, батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома "Жаннур" по улице Валиханова. В земле остались металлические колья и оборванные веревки. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места крепежа, пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:45 в Программы

