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Дети в тяжелом состоянии после ЧП на батуте в Астане

4 детей находятся в тяжелом состоянии после ЧП на батуте в Астане. Они содержатся в реанимационном отделении и интенсивной терапии. Всего в госпиталь были доставлены пятеро детей, самому старшему из них 7 лет. Напомню, батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома "Жаннур" по улице Валиханова. В земле остались металлические колья и оборванные веревки. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места крепежа, пишет агентство Tengrinews.

Вчера, 14:45 в Программы » Новости, комментариев: 0

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