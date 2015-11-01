Назарбаев поздравил Медведева с переизбранием Нурсултан Назарбаев поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост председателя правительства России. Глава Государства выражает надежду на то, что деятельность Медведева во главе Правительства Федерации обеспечит дальнейшее экономическое развитие страны и повышение социального благополучия населения. Президент Казахстана также пожелал Дмитрию Медведеву здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу России - мира и процветания. Пишет Акорда. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:57 в Программы

