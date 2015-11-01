Казахстанский бизнесмен задержан в Москве

В центре Москвы, у бизнес-центра "Москва-Сити", бойцы спецназа задержали казахстанского банкира и предпринимателя Жомарта Ертаева. Об этом сообщает Mash. Как отмечается, задерживали банкира грубо: автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбата ГИБДД блокировали прямо на дороге. Другие подробности пока неизвестны.

Между тем, опровергнута информация о том, что вместе с Ертаевым был задержан бывший исполнительный директор "Тройка-Д-Банка" Андрей Третьяков. По его словам, он уже почти как 2 года не работает в банке и не является подчиненным Ертаева. Третьяков добавляет, что его не задерживали, он не находится в розыске и не обвиняется в каких-либо преступлениях. Во время задержания Ертаева, Третьяков занимался, я цитирую: своими бытовыми делами.