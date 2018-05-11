В ЕНПФ вернут похищенные 800 млн тенге

Осуждённый
по делу о хищениях в ЕНПФ готов возместить
ущерб в 800 млн тенге. Учредитель "Бузгул
Аурум" Бахытжан Кенжебаев обратился
в фонд с просьбой позволить ему добровольно
погасить часть ущерба фонду. Он напомнил,
что ЕНПФ инвестировал в облигации
"Бузгул Аурум" 5 млрд тенге.
Ходатайство передано судье, в нём указаны
суммы, номера счетов и банки, в которых
они размещены. По данным Informburo,
руководство
"ЕНПФ" дало своё согласие на
поддержку ходатайства и досрочный
возврат средств. 9 апреля гособвинитель
попросил суд признать Бахытжана
Кенжебаева виновным и назначить ему
наказание в виде восьми лет лишения
свободы.