В ЕНПФ вернут похищенные 800 млн тенге Осуждённый по делу о хищениях в ЕНПФ готов возместить ущерб в 800 млн тенге. Учредитель "Бузгул Аурум" Бахытжан Кенжебаев обратился в фонд с просьбой позволить ему добровольно погасить часть ущерба фонду. Он напомнил, что ЕНПФ инвестировал в облигации "Бузгул Аурум" 5 млрд тенге. Ходатайство передано судье, в нём указаны суммы, номера счетов и банки, в которых они размещены. По данным Informburo, руководство "ЕНПФ" дало своё согласие на поддержку ходатайства и досрочный возврат средств. 9 апреля гособвинитель попросил суд признать Бахытжана Кенжебаева виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.



Новости, комментариев: 0 11-05-2018, 15:34 в Программы

