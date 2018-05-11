15 мая состоится общенациональное родительское собрание Министр образования и науки Ерлан Сагадиев просит всех работодателей, включая госорганы, 15 мая отпустить родителей школьников с работы пораньше. В этот день в Казахстане пройдет общенациональное родительское собрание, сообщает агентство Тенгриньюс. По словам главы ведомства, в прошлом году на общенациональное родительское собрание пришли родные 80 процентов школьников, это хороший результат. В этом году мы хотим его повторить - заявил Ерлан Сагадиев. Новости, комментариев: 0 11-05-2018, 15:37 в Программы

