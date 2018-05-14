Жомарт Ертаев просит политического убежища в РФ Известный казахстанский банкир Жомарт Ертаев, задержанный и помещенный в Москве под домашний арест, рассказал в суде, что ему поступают угрозы от национал-патриотов из Казахстана. По его словам они хотят выдавить Россию с телекоммуникационного рынка Казахстана. Если мы сейчас потеряем ТНТ, то следующее поколение казахстанцев будет воспитано на турецких сериалах, заявляет Ертаев. Он добавляет, что его уголовное преследование представляет не столько "денежный интерес", сколько политический. Однако в Казахстане банкиру инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии обвинения, Ертаев участвовал в хищении около 80 миллионов долларов, полученных в качестве кредита в Bankе RBK. Новости, комментариев: 0 14-05-2018, 11:52 в Программы

