В горах Алматы сошел сель

Это произошло рядом с рекой Кызылжар в Аксайском ущелье. Объем выброса составил 800 кубических метров. Как сообщает агентство Тенгриньюс, сель перекрыл дорогу, ведущую к лагерю «Аян». Грязевая масса продолжает течь по асфальту. Жертв и разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты . Между тем в Талгарском районе Алматинской области произошел сход грязевой массы со склона горы «Верблюд». Потоки частично перекрыли дорогу к летнему лагерю Спутник. Сель в районе сошел из-за обильных осадков.