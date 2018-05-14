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В горах Алматы сошел сель
Это произошло рядом с рекой Кызылжар в Аксайском ущелье. Объем выброса составил 800 кубических метров. Как сообщает агентство Тенгриньюс, сель перекрыл дорогу, ведущую к лагерю «Аян». Грязевая масса продолжает течь по асфальту. Жертв и разрушений нет. На месте происшествия  работают специалисты . Между тем в Талгарском районе Алматинской области произошел сход грязевой массы со склона горы «Верблюд». Потоки частично перекрыли дорогу к летнему лагерю Спутник. Сель в районе сошел из-за обильных осадков.
14-05-2018, 22:47 в Программы » Новости, комментариев: 0

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