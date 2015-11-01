Казахскую раскладку с латинской графикой можно скачать Казахская клавиатура с латинской графикой стала доступна на всех телефонах. Демо-версию Qazaq Latyn Keyboard уже скачали больше 5000 человек. Об этом в СЦК сообщил директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев. По его словам, Qazaq Latyn Keyboard даёт возможность использовать казахский язык на латинской клавиатуре как стандартную во всех приложениях. Приложение доступно как у Play Market, так и в App Store. Шауеев уточняет, что для удобства пользователей создана транслитерация набора клавиатуры. С помощью этой функции можно вводить казахские слова на кириллице, после чего программа автоматически переведёт их на латинскую графику в окне ввода текста, пишет informburo.

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