Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии. Арест был произведен в соответствии с запросом Антикоррупционной службы. Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана в адрес немецких коллег было направлено розыскное задание. Согласно информации Казахстанской фондовой биржи, по состоянию на 1 апреля 2018 года Бахыту Ибрагиму принадлежит 10 целых 71 сотых процентов акций Qazaq Banki. Он возглавлял совет директоров этого финансового института до 12 июня 2017 года, пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:51 в Программы

