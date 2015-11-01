Роза Рымбаева никогда не запоёт песни в стиле "Қызыл өрiк" Народная артистка Роза Рымбаева заявляет, что никогда не запоёт песни в стиле "Қызыл өрiк". В интервью журналу Эсквайер певица сказала, что никогда не опустится на уровень тойских хитов. «Сорок два года я исполняю музыку, которая поднимает уровень культуры нашего народа. И менять формат, чтобы быть приглашенной на свадьбы я не хочу», - сказала Роза Рымбаева. Кроме того, певица сообщила, что знает казахстанскую артистку, которая поет свадебные песни под фонограмму и получает в три раза больше за выступления. При этом сама Рымбаева подчеркивает, что создает серьезную музыку. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:11 в Программы

