Казахстанцы должны привязать свои мобильники к ИИН Казахстанцы должны привязать свои мобильники к ИИН на удостоверении личности и к номеру своего телефона. Об этом заявляет министр информации Даурен Абаев. По его словам, эта мера позволит быстрее находить похищенные устройства. Практика показала, что IMEI-код не может идентифицировать владельца украденного телефона. Зарегистрировать свои устройства нужно до конца этого года. В следующем году, незарегистрированные телефоны, работать не будут. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:14 в Программы

