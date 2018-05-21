В Алматы объявлена эпидемиологическая ситуация В Алматы объявлена эпидемилогическая ситуация по заболеваемости минингококковой инфекцией. Об этом информирует департамент охраны общественного здоровья города. По состоянию на 21 мая, в инфекционные стационары (взрослый и детский) обратилось 47 заболевших с подозрением на менингококковую инфекцию, из них 8 детей. На сегодняшний день зарегистрировано 15 лабораторно-подтвержденных случаев менингококковой инфекции, в трех случаях диагноз выставлен клинически. Среди заболевших зарегистрировано 3 случая с летальным исходом, в том числе – 2 среди взрослых и 1 случай среди организованного ребенка в возрасте 5 лет, посещавшего детский сад. Пишет агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 21-05-2018, 13:09 в Программы

