Машины и права в Казахстане будут оформлять по новому Казахстанских автолюбителей ждет целый ряд приятных изменений. Начиная с 26 мая согласно приказу МВД вступает ряд поправок. Так, например, отменяется прохождение осмотра ранее зарегистрированных транспортных средств при перерегистрации. Также появляется возможность выбора любого госномерного знака по своему желанию из имеющихся в наличии (ранее такая возможность была только у желающих приобрести номер повышенного спроса). Кроме того, сокращается срок изготовления дубликатов номерных знаков от 5 до 15 дней для Алматы, Астаны и регионов соответственно. Также отменяется требование прохождения медкомиссии при обмене водительского удостоверения до окончания его срока действия, сообщает агенство Tengrinews.

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