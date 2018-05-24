Назарбаев призывает казахстанцев заняться делом Нурсултан Назарбаев призывает казахстанцев занять делом и быть профессионалами. По словам президента, тот, кто работает, сможет получить и ипотечное жилье, и обучиться в университете, и увеличить благополучие своих семей. Нурсултан Назарбаев настаивает на то, что в условиях современного Казахстана, кто много работает, тот плохо жить не может. Ранее президент подписал поправки в закон о предпринимательской деятельности. Этот документ, по мнению главы государства, даст огромные возможности для бизнеса. Новости, комментариев: 0 24-05-2018, 18:48 в Программы

