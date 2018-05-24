Стенд международной выставки упал на человека в Астане Из-за сильного ветра, который продолжается в Астане уже несколько дней, на международной выставке КАДЕКС обрушилась конструкция. Упавший стенд задел посетителя выставки. Мужчина госпитализирован. Врачи пока не говорят о состоянии пострадавшего. Известно лишь, что он находится в сознании. Напомню, во вторник в Астане начался ураган. Шквальный ветер повредил автомобили и несколько зданий, в том числе, одну из достопримечательностей столицы — Дворец мира и согласия. Также рухнули два строительных крана. 10 человек обратились за помощью к врачам. Новости, комментариев: 0 24-05-2018, 18:52 в Программы

