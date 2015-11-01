В казахстанских школах прозвучал последний звонок В Казахстане сегодня проходит последний звонок. В этом году школу оканчивают больше 9 тысяч выпускников. В Алматы, например, одну из выпускающих школ сегодня посетил Аким города. Бауыржан Байбек выступил с торжественной речью и обратился к руководящему составу. По словам градоначальника, школы должны быть подотчетны населению - открыто показывать бюджет и обсуждать вопросы, связанные с бюджетом. Кроме того, глава города напомнил, что Алматы остается центром образования, науки и культуры. На протяжении 6 последних лет мегаполис занимал первое место по результатам ЕНТ, сообщает агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 12:11 в Программы

