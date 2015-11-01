"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Испанский футбольный клуб «Реал» одержал победу над английским «Ливерпулем» со счетом 3:1 в финальном матче Лиги чемпионов и в третий раз подряд выиграл турнир. Встреча прошла в Киеве на Олимпийском стадионе. Для «Реала» эта победа стала 13-й в Лиге чемпионов, что является лучшим результатом в истории турнира. В Киеве задержаны 18 человек, которые попытались напасть на болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль». Инцидент произошел возле стадиона «Олимпийский», на котором состоялся финал Лиги чемпионов. На матче присутствовали король Испании Хуан Карлос I, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, украинский лидер Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.