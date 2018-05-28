МИД просит Китай освободить задержанных казахов Министерство иностранных дел просит Китай освободить этнических казахов, которые ранее были задержаны на территории страны за двойное гражданство. Об этом заявили участники двусторонних переговоров, которые состоялись в Пекине. Кроме того, стороны продолжают договариваться о том, чтобы получать визу в Китай стало проще. Сейчас для этого гражданам нашей страны нужно собрать целый пакет документов. Новости, комментариев: 0 28-05-2018, 20:49 в Программы

