Министерство иностранных дел просит Китай освободить этнических казахов, которые ранее были задержаны на территории страны за двойное гражданство. Об этом заявили участники двусторонних переговоров, которые состоялись в Пекине. Кроме того, стороны продолжают договариваться о том, чтобы получать визу в Китай стало проще. Сейчас для этого гражданам нашей страны нужно собрать целый пакет документов.
МИД просит Китай освободить задержанных казахов
28-05-2018, 20:49 в Программы » Новости, комментариев: 0