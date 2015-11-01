Приостановлено действие лицензии Банка Астаны Приостановлено действие лицензии Банка Астаны. Постановление опубликовал Национальный Банк Республики. В документе говорится, что приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц "Банк Астаны" сроком до 29 августа 2018 года включительно. Решение не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка. В финрегуляторе уточняют, что банк испытывает проблемы с ликвидностью. Они связаны с оттоком этой ликвидности с предыдущего года. Сейчас вырабатываются меры для стабилизации банка. Кроме того, ведется работа с заемщиками по досрочному погашению их обязательств перед банком, пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:56 в Программы

