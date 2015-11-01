Шымкент официально объявлен городом-миллионником Шымкент официально объявлен городом-миллионником. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев. Теперь Шымкент получит статус города республиканского значения, а областной центр переместится в Туркестан. Этого не исключает политолог Талгат Калиев. В пример он привёл Кокшетау и Талдыкорган, которые в процессе развития Астаны и Алматы получили статус областных центров. Кроме того, эксперт считает, что у Шымкента появится самостоятельный бюджет, а неформально положение шымкентцев в обществе станет выше. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:45 в Программы

