Президент прокомментировал громкий скандал в ЮКО

Подозреваемые в изнасиловании ребёнка в Южно-Казахстанской области до сих пор не наказаны из-за того, что их родственники занимают руководящие должности в полиции. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев. По его словам, замять громкий скандал в поселке Абай никому не удастся. Напомним, в изнасиловании школьника подозреваются старшеклассники. Этот случай вызвал огромный общественный резонанс в начале марта, президент комментирует это происшествие впервые.

Также президент поручил проследить за тем, чтобы квартиры по программе 7-20-25 не были разворованы. По словам Нурсултана Назарбаева, жильё должны получить только те, кто действительно в нём нуждается. Казахстанцы, которые планируют взять квартиры и потом сдавать их в аренду, не должны участвовать, - сказал президент. Он считает, что программа 7-20-25 приведет к строительному буму и поднимет экономику Казахстана.

Нурсултан Назарбаев призывает ускорить строительство общежитий. Студенты, по словам президента, живут в лачугах у старушек. Они там не могут даже помыться, приходят только переночевать. Глава государства утверждает, что узнал об этом, прогуливаясь по Астане. К строительству общежитий президент предлагает привлечь и самих студентов. Добавим, что выступая сегодня перед выпускниками столичных ВУЗов, Нурсултан Назарбаев признался, что в своей жизни он не раз разочаровывался в людях. Однако это не стало причиной для того, чтобы он отказался от своих целей.