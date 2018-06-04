Количество заболевших не превышает пороговый уровень В Казахстане пока не будут объявлять карантин в связи с менингококковой инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он подчеркивает, что власти не скрывают количество заболевших. Их число не превышает пороговый уровень. По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 58 случаев заболеваний менингитом. 12 человек скончались. Сам Елжан Биртанов говорит, что не вакцинировал от менингококковой инфекции ни себя, ни своих детей.



Тем временем. Жители Алматы, которые держат уразу, могут прервать пост, если обнаружат у себя симптомы менингита. Об этом заявил главный имам города Еркинбек Шохаев. «Здоровье — это аманат Аллаха, поэтому нужно беречь его», - сказал священнослужитель. Напомню, сегодня министр здравоохранения заявил, что карантин в связи с менингитом в Казахстане вводиться не будет. Елжан Биртанов говорит, что количество умерших от опасной инфекции еще не превысило пороговый уровень. По последним данным, от менингита погибли 12 казахстанцев.







Новости, комментариев: 0 4-06-2018, 21:10 в Программы

