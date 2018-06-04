Бакытжан Джаксалиев взят под домашний арест

Вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев взят под домашний арест. Национальное бюро по противодействию коррупции, считает что он злоупотреблял своим служебным положением. Это произошло во время очистки озёр в Акмолинской области. Бакытжан Джаксалиев, зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, незаконно подписал акты о том, что со дна водоемов поднят ил. Таким образом, государству причинен ущерб на сумму 746 миллионов тенге, - сообщает агентство Тенгриньюс. Напомню, в марте в Казахстане был задержан другой вице-министр энергетики Гани Садибеков. Его обвиняют в хищении бюджетных денег.