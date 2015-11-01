В Казахстане заработали call-центры по вопросам менингита

Во всех областях Казахстана заработали call-центры по вопросам профилактики менингита. На вопросы населения отвечают врачи-инфекционисты и эпидемиологи.

Контактны сall-центров в областях:

Республиканский call-центр: 8 /7172/ 55 49 00

г. Астана: 1430

г. Алматы: 8 /727/ 300 01 03

Алматинская область: 8 /7182/ 41 12 12

Акмолинская область: 8 /800/ 080 64 81

Актюбинская область: 8 /7132/ 90 70 70, 8 /702/ 502 00 93

Атырауская область: 8 /7122/ 98 02 92, WhatsApp: 8 /778/ 007 20 21 ВКО: 8 /7232/ 70 11 31

Жамбылская область: 8 /7262/ 55 51 60

Западно-Казахстанская область: 8 /7112/ 24 00 06

Мангистауская область: 8 /702/ 029 29 29

Павлодарская область: 8 /7182/ 66 24 99, 8 /702/ 300 15 17

Карагандинская область: 8 /7212/ 95 55 59

Кызылординская область: 8 /7242/ 40 00 01

Северо-Казахстанская область: 8 /800/ 80 81 03

Южно-Казахстанская область: 8 /7252/ 39 31 60

Костанайской области Колл центр тел: 8 /7142/ 39 37 77





Между тем сообщения о заболеваниях менингитом продолжают приходить из разных городов. Сегодня в больницу Астаны был доставлен двухлетний ребенок. Он находится в реанимации. Менингит выявлен и у студента в Алматы. Молодой человек приехал в южную столицу из Жанаозеня. Долгое время парень пытался сбить температуру самостоятельно. Ранее от менингококковой инфекции в Алматы скончался студент-первокурсник, он промок под дождем и слишком поздно обратился к врачам.

Тем временем в Алматы планирует прилететь министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он посетит городские больницы и встретится с семьями алматинцев, погибших от менингококковой инфекции. Власти держат ситуацию с менингитом под контролем. Глава минздрава ранее заявил, что массовой вакцинации людей не будет, так как это мероприятие неэффективныое и слишком затратное. Между тем, Елжан Биртанов не может сказать, когда активность менингита пойдет на спад. Необходимые медикаменты для лечения инфекции имеются в достаточном количестве, больницы переведены на усиленное дежурство. По последней информации, жертвами болезни стали 13 человек.

Ситуацию с менингитом сегодня весь день обсуждают пользователи интернета, политики и даже артисты. Известный продюсер Баян Алагузова написала в инстаграме, что напугана до ужаса. Она обвиняет минздрав в бездействии. Цитирую - «сколько ещё человек должно умереть, чтобы министерство здравоохранения наконец успокоило казахстанцев, и мы точно могли понимать как быть, куда ехать, и чем спасаться», написала продюссер. Баян Алагузова также сказала, что у нее появилась сыпь, но она выпила лекарства от аллергии и сыпь прошла.

В медленной работе министерство здравоохранения обвинил сегодня и председатель верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Он сказал, что минздрав проявляет непростительную нерешительность. Из-за сложившейся ситуации, казахстанские сенаторы будут вынуждены обратиться с запросом в правительство, - заявляет Касым-Жомарт Токаев. Добавлю, что министр здравоохранения согласился с критикой председателя парламента. Он сказал, что некоторая медлительность в работе действительно есть.