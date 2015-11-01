В Южно-Казахстанской области изнасилован ребенок В Южно-Казахстанской области изнасилован еще один ребенок. Инцидент произошел на одной из улиц Шымкента. О состоянии изнасилованного мальчика — пока ничего неизвестно. Пресса пишет, что ребенку шесть лет. Полиция уже задержала подозреваемого. Это 14-летний подросток. Начато расследование. Это не первый подобный случай в регионе. Ранее стало известно об изнасиловании шестилетнего мальчика из поселка Абай. Нурсултан Назарбаев, комментируя происшествие, сказал, что виновные до сих пор не наказаны из-за того, что родственники подозреваемых старшеклассников занимают высокие должности в полиции. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:16 в Программы

