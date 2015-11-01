Даны рекомендации по проведению ЕНТ Жандарбек Бекшин дал советы по проведению ЕНТ. По его словам, важно, чтобы собранное вместе большое количество людей не вызвало новую вспышку менингококковой инфекции, передает агентство Tengrinews.kz. Тестирование, будет проходить под контролем медицинских работников, все точки будут обеспечены аптечками. Перед началом тестирования нужно провести хорошее проветривание и влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Жандарбек Бекшин также сообщил о работе по санитарному надзору в местах питания и проживания выпускников школ, приехавших на тестирование. По его словам, данные мероприятия, позволят избежать новых случаев заражения менингококком.

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