Анар Мешимбаева дала первое интервью после освобождения Экс-глава Агентства по статистике Анар Мешимбаева освободилась из колонии после отбывания 5-летнего срока. Она полностью погасила назначенное ей наказание. Мешимбаева говорит, что в колонии у нее была навязчивая мысль: она хотела пиццу, и это было первое, что она съела после освобождения. В заключении вода была только холодная, душа нет, баня раз в неделю. Бывшая чиновница очень боялась встретить в колонии жестокость и озлобленность. Однако, грубого обращения там никто не допускал. Сейчас же Мишимбаева обязана каждый месяц ходить в службу пробации, поскольку лишена на 5 лет возможности работать на госслужбе. Ранее она была осуждена на 7 лет за хищение бюджетных более 700 миллионов тенге, выделенных для проведения переписи населения. Пишет агентство Tengrinews.

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