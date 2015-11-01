Реванш Головкин-Альварес состоится Объявлено о втором бое Головкина и "Канело". Официально стороны договорились. Как заявил промоутер Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Альвареса, поединок состоится 15 сентября - в уик-энд Дня Независимости Мексики. Отмечу, что бой был на грани срыва. А за сутки до финального обсуждения промоутеры Альвареса выставили ультиматум представителям Головкина - принять последнее предложение о разделении доходов в пропорции 57,5 на 42,5 в пользу мексиканца или выйти из переговоров и отказаться от реванша. Пишут Vesti.kz. Новости, комментариев: 0 Вчера, 09:47 в Программы

