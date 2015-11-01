Подросток погиб при сходе вагонов в Жамбылской области

Подросток погиб при сходе вагонов поезда Астана – Алматы в Жамбылской области. ЧП произошло на участке между станциями Отар и Шу. По уточнённой информации Комитета ЧС , сошли шесть вагонов, из них три опрокинулись на бок. Для выяснения причин схода создана специальная комиссия . Ведётся расследование" . В результате пострадало 4 человека, один из которых погиб (личности устанавливаются).

На месте работают подразделения спасателей . Пассажиры поезда были отправлены на станцию «Шу» на пассажирском поезде сообщением «Астана-Кызылорда».





На место происшествия прибыли первый заместитель акима области ., руководитель областного управления здравоохранения и руководство ДЧС Жамбылской области. В Департаменте по ЧС организована горячая линия. Номера телефонов: 8-(72-62) 51-35-75, и 8-(72-62) 51-41-67.





Предварительную причину ЧП с пассажирским поездом уже назвали в Министерстве по инвестициям и развитию , передает агентство Tengrinews. . Как заявили в ведомстве ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение .