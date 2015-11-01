Подросток погибший в поезде, ехал отдыхать на Иссык-Куль

Родные погибшего в поезде подростка говорят, что ехали на Иссык-Куль. Они планировали провести там отпуск и проведать родных. Сейчас семья 12-летнего мальчика возвращается в Караганду на похороны. В момент крушения состава люди шли по вагону в сторону тамбура. Мальчик вылетел вперёд и его придавило щебнем, - передает агентство Тенгриньюс. По предварительной версии, пассажирский поезд перевернулся из-за того, что машинист применил экстренное торможение. Перед этим мужчина увидел искривление железнодорожного пути.