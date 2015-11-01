Туркестан стал областным центром Туркестанской области Город Туркестан стал областным центром Туркестанской области (Южно-Казахстанская область переименована), Шымкент - городом республиканского значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 19 июня Президент Казахстана подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан". Нурсултан Назарбаев отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек. "Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира", - сказал Президент Казахстана. Глава государства подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения. Как уточняется в указе Президента, Шымкент стал городом республиканского значения. Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область. Новости, комментариев: 0 Вчера, 12:20 в Программы

