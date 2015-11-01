Акимом Туркестанской области назначен Жансеит Туймебаев Акимом Туркестанской области назначен Жансеит Туймебаев. Напомню, город Туркестан стал областным центром Туркестанской области (Южно-Казахстанская область переименована), а Шымкент стал городом республиканского значения. Напомню, Жансеит Туймебаев работал генеральным консулом Республики Казахстан в Турции, был чрезвычайным и полномочным послом Республики в России, а также занимал пост министра образования и науки. Перед назначением занимал пост акима Шымкента. Награждён орденами "Курмет" и "Парасат". Пишет informburo. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:58 в Программы

