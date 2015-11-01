В тюрьмы будут сажать только особо-опасных преступниов В казахстанские тюрьмы будут попадать только особо-опасные преступники. Люди, совершившие экономические преступления, в том числе, мошенники, могут быть освобождены от наказания в виде лишения свободы. Сегодня такие поправки в закон о гуманизации уголовных преступлений принял сенат. Согласно документу, мошенники и воры смогут избежать тюрьмы, им будут назначать только ограничение свободы. Как заявил сегодня заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов, из тюрем люди нормальными не выходят. Изолировать от общества тех, кто не несет опасность, не нужно.

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