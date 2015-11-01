Назначен аким Туркестана Новым акимом Туркестана назначен Алипбек Усербаев. Ранее он занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Из последних мест работы Усербаев трудился заместителем акимов городов Кентау, Туркестана, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области. С 2014 по 2017 год – аким города Туркестана, с декабря 2017 года – заместитель акима ЮКО. Напомню, 19 июня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Туркестанской области. Областным центром был определен Туркестан. Этим же указом за Шымкентом был закреплен статус города республиканского значения. Пишет informburo. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:36 в Программы

