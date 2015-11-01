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Внучка Нурсултана Назарбаева вышла замуж
Внучка Нурсултана Назарбаева вышла замуж. В интернете уже появились фотографии с торжества. На кадрах видно, что церемония проходила в предгорьях Алматы. Среди гостей праздника — популярные артисты Филипп Киркоров и Кайрат Нуртас. А также боксер Геннадий Головкин. Как пишет пресса, супругом Венеры Назарбаевой стал двадцатидвухлетний Дален Чайжунусов. О молодом человеке информации в открытых источниках мало, однако известно, что ранее он занимал должность управляющего директора "Самрук-Казына Контракт".
Вчера, 19:50 в Программы » Новости, комментариев: 0

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