Внучка Нурсултана Назарбаева вышла замуж Внучка Нурсултана Назарбаева вышла замуж. В интернете уже появились фотографии с торжества. На кадрах видно, что церемония проходила в предгорьях Алматы. Среди гостей праздника — популярные артисты Филипп Киркоров и Кайрат Нуртас. А также боксер Геннадий Головкин. Как пишет пресса, супругом Венеры Назарбаевой стал двадцатидвухлетний Дален Чайжунусов. О молодом человеке информации в открытых источниках мало, однако известно, что ранее он занимал должность управляющего директора "Самрук-Казына Контракт". Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:50 в Программы

