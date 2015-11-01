Названа основная версия крушения поезда в Шу Названа основная версия крушения поезда в Шу. Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек подчеркивает, что полностью исключена версия о столкновении со встречным грузовым поездом, этой связи основной и возможно окончательной версией крушения станет состояние ЖД путей. По словам Касымбека вопрос к качеству ремонта, который был проведен весной. Виновные, по словам министра, пока не установлены. Этим занимается комиссия. Напомню, 17 июня в Жамбылской области пассажирский поезд сообщением Астана - Алматы сошел с рельсов. В результате происшествия погиб 12-летний ребенок, пострадали 22 человека. Пишет агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:44 в Программы

