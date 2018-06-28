Нурсултан Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совбез Закон, закрепляющий за Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез, признан конституционным. Такое решение принял конституционный Совет Республики после рассмотрения документа. Полный текст нормативного постановления в ближайшее время будет опубликован в официальных республиканских печатных изданиях. Законом устанавливается, что Первому Президенту в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя. Планируется, что состав Совбеза будет формировать Президент по согласованию с председателем совета. Пишет агенство Tengrinews.

Новости, комментариев: 0 28-06-2018, 19:08 в Программы

