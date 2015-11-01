Автобус столкнулся с грузовым поездом в Павлодаре Автобус столкнулся с грузовым поездом в Павлодаре. В результате аварии пострадали три человека, с разными травмами они доставлены в больницу. Инцидент произошёл на железнодорожном переезде Ушкулын-Токубай между Павлодаром и Экибастузом. Водитель автобуса признался, что за несколько минут до столкновения говорил по мобильному телефону. Он отвлёкся и выехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось. В результате автобус перевернулся и упал в кювет. В момент ДТП в салоне находились 11 пассажиров. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:59 в Программы

