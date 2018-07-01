В Алматы ищут кинопродюсера Анну Чакиртову



К поискам кинопродюсера Анны Чакиртовой в Алматы присоединились волонтеры. Ранее в Департаменте внутренних дел сообщили, что полиция начала розыск женщины. Она пропала в понедельник в центре города, в районе улиц Кунаева и Кабанбай батыра. Анна Чакиртова вышла из дома в магазин, при этом дома она оставила телефон на зарядке. На данный момент продюсер работает над фильмом "Томирис". Также в ее послужном списке, такие картины, как "Дорога к матери", "Қара шанырақ" и "Рэкетир 2: Возмездие". В Алматы продолжаются поиски кино-продюсера Анны Чакиртовой. Женщина пропала без вести в понедельник. Она вышла в магазин и не вернулась, при этом мобильный телефон и ноутбук она оставила дома. В настоящий момент, родные исчезнувшей проверяют камеры видеонаблюдения рядом с домом и собирают волонтеров, готовых помочь в поисках. Полиция уже начала розыск. Продюсер фильма "Томирис" Анна Чакиртова пропала второго июля в районе улиц Кабанбай Батыра и Кунаева.





Новости, комментариев: 0 Сегодня, 16:42 в Программы

