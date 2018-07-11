Город Туркестан станет туристическим центром Город Туркестан станет туристическим центром. Это пообещал Нурсултан Назарбаев. Президент приехал в новый областной центр Казахстана с рабочим визитом. Глава государства заявил, что ежегодно Туркестан посещают около ста тысяч туристов, и это число нужно увеличить. Город будет активно застраиваться и развиваться, сказал Нурсултан Назарбаев. Он считает, что казахстанцы также должны ездить отдыхать на озеро Алаколь. Купаться там можно 95 дней в году, президент утверждает, что в таком режиме не работают даже турецкие курорты. Новости, комментариев: 0 11-07-2018, 17:13 в Программы

