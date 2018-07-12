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За три года на взятках попались 633 должностных лица
Больше всего осуждённых за взятки госслужащих работают в органах внутренних дел. Именно там за последние три с половиной года зафиксировано больше всего коррупционных преступлений. Чаще всего они связаны с выдачей водительских удостоверений и госномеров. За три года на взятках попались 633 должностных лица. Из Них 18 процентов занимали руководящие должности. Сумма возмещенного ущерба составила 120 млн тенге. Об этом сегодня заявили в Нацбюро по противодействию коррупции. Также растёт количество осужденных лиц в сфере сельского хозяйства. Основная масса приходится на злоупотребление положением при выдаче разрешений и субсидий.
12-07-2018, 18:53 в Программы » Новости, комментариев: 0

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