За три года на взятках попались 633 должностных лица

Больше всего осуждённых за взятки госслужащих работают в органах внутренних дел. Именно там за последние три с половиной года зафиксировано больше всего коррупционных преступлений. Чаще всего они связаны с выдачей водительских удостоверений и госномеров. За три года на взятках попались 633 должностных лица. Из Них 18 процентов занимали руководящие должности. Сумма возмещенного ущерба составила 120 млн тенге. Об этом сегодня заявили в Нацбюро по противодействию коррупции. Также растёт количество осужденных лиц в сфере сельского хозяйства. Основная масса приходится на злоупотребление положением при выдаче разрешений и субсидий.