Известный казахстанский футболист умирает от рака Известный казахстанский футболист Андрей Морев заявляет, что ему осталось жить полгода. Медики обнаружили у спортсмена злокачественную опухоль: рак легких второй степени. Андрей Морев является двукратным чемпионом Казахстана. В 2005 году он был признан лучшим вратарем республики. В разное время футболист играл за «Женис», «Акмолу», «Экибастузец», «Тобол» и «Актобе». Кстати, в интернете Морев написал, что Актобе — его лучшая футбольная команда. Мужчина признался, что ему не хочется умирать. В этом году футболисту исполнилось 44 года. Новости, комментариев: 0 17-07-2018, 17:25 в Программы

