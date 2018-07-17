  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
Известный казахстанский футболист умирает от рака

Известный казахстанский футболист Андрей Морев заявляет, что ему осталось жить полгода. Медики обнаружили у спортсмена злокачественную опухоль: рак легких второй степени. Андрей Морев является двукратным чемпионом Казахстана. В 2005 году он был признан лучшим вратарем республики. В разное время футболист играл за «Женис», «Акмолу», «Экибастузец», «Тобол» и «Актобе». Кстати, в интернете Морев написал, что Актобе — его лучшая футбольная команда. Мужчина признался, что ему не хочется умирать. В этом году футболисту исполнилось 44 года.

17-07-2018, 17:25 в Программы » Новости, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*