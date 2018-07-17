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В центре Алматы начался масштабный снос донерных

В центре Алматы начался масштабный снос донерных и закусочных. Незаконные строения ликвидируют на улицах Жибек жолы, Панфилова, Карасай батыра, Гоголя, Тулебаева, а также на проспектах Назарбаева, Абая и Абылай хана. Как пишет нур.кз, 60 объектов уже снесены. Речь идёт о тех постройках, на возведение которых у владельцев не было разрешительных документов. Добавлю, что из-за глобального ремонта в Алматы изменят движение по некоторым улицам. В связи с реконструкцией автомобильного моста через реку Аксай по улице Жандосова, движение машин будет организовано по временной объездной дороге.

17-07-2018, 17:28 в Программы » Новости, комментариев: 0

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